Президент Володимир Зеленський розповів, що розробляють міжнародний механізм для компенсування шкоди, яку росіяни завдали нашій державі.

До теми Робимо все, щоб притягнути до відповідальності кожного покидька, – Зеленський

Глава держави наголосив – все зруйноване відбудуємо, а кожного винного покараємо.

У світі теж говорять про трибунал

  • Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр теж закликав організувати трибунал щодо воєнних злочинів Путіна і Лаврова.
  • Закликав провести розслідування воєнних злочинів Путіна і президент США Джо Байден. Він заявляв, що вимагатиме посилення санкцій проти Росії.


На Банковій працюють над створенням міжнародного трибуналу / Фото ОП

Читайте також – В УПЦ МП хочуть трибунал проти Патріарха Кирила: