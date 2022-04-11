Президент Володимир Зеленський розповів, що розробляють міжнародний механізм для компенсування шкоди, яку росіяни завдали нашій державі.
До теми Робимо все, щоб притягнути до відповідальності кожного покидька, – Зеленський
Глава держави наголосив – все зруйноване відбудуємо, а кожного винного покараємо.
У світі теж говорять про трибунал
- Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр теж закликав організувати трибунал щодо воєнних злочинів Путіна і Лаврова.
- Закликав провести розслідування воєнних злочинів Путіна і президент США Джо Байден. Він заявляв, що вимагатиме посилення санкцій проти Росії.
На Банковій працюють над створенням міжнародного трибуналу / Фото ОП
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