В Германии длительные дожди и таяние снега привели к масштабным наводнениям, которые являются крупнейшими за последние десятилетия. Уровень воды в реке Рейн поднялся на 8,5 метра.

Источник: Немецкая служба погоды

От наводнения пострадали такие крупные города, как Бонн, Кельн и Дюссельдорф. В частности, в Бонне до утра пятницы, 5 февраля, ожидается повышение уровня воды до 8,5 метров. В четверг, 4 февраля, уровень воды в районе Дуйсбург – Рурорт составлял 9,26 метров.

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Ситуация на реке Рейн

Ситуация на Рейне пока остается напряженной. В то же время синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни она улучшится. Отмечается, что судоходство на реке временно остановили.

По информации AP, населенный пункт Ритц-Гритерорт, что на западе Германии, из-за паводка оказался отрезанным от большой земли. Воды Рейна затопили единственную дорогу, ведущую в поселок.



Река Рейн вышла из берегов / Фото AP

Такие ситуации не редкость в регионе, местным жителям помогают работники пожарной охраны. В том числе по несколько раз в день перевозят людей через реку на лодке.



Людей через Рейн перевозят на лодке / Фото AP

Кроме этого, в некоторых районах юга Германии также объявили предупреждение о возможном наводнении.

Рейн вышла из берегов и затопила немецкие города / Фото EPA / UPG

Что известно о масштабных наводнениях в мире

В октябре 2020 года юг Индии охватило масштабное наводнение. Примерно 30 автомобилей потоком воды смыло в озеро. Стихия унесла жизни по меньшей мере 15 человек.

Через несколько дней наводнение накрыло и Вьетнам. В результате по меньшей мере 70 человек погибли.

Часть Италии с 4 декабря накрыла мощная непогода. Бури, сильные дожди и снегопады переросли в наводнения. В результате по меньшей мере 11 человек погибли.

Дуйсбург – Рурорт в Германии: карта