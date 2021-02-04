У Німеччині тривалі дощі та танення снігу спричинили масштабні повені, які є найбільшими за останні десятиліття. Рівень води у річці Рейн піднявся на 8,5 метра.

Джерело: Німецька служба погоди

Від повені постраждали такі великі міста, як Бонн, Кельн і Дюссельдорф. Зокрема у Бонні до ранку п'ятниці, 5 лютого, очікується підвищення рівня води до 8,5 метра. У четвер, 4 лютого, рівень води в районі Дуйсбург – Рурорт становив 9,26 метра.

Читайте також Жовтий рівень небезпеки: частину Волині та Рівненщини може затопити через підвищення рівня води

Ситуація на річці Рейн

Ситуація на Рейні наразі залишається напруженою. Водночас синоптики прогнозують, що найближчими днями вона покращиться. Зазначається, що судноплавство на річці тимчасово зупинили.

За інформацією AP, населений пункт Ритц-Ґритерорт, що на заході Німеччини, через паводок виявився відрізаним від великої землі. Води Рейну затопили єдину дорогу, що веде до селища.



Річка Рейн вийшла з берегів / Фото AP

Такі ситуації непоодинокі в регіоні, місцевим жителям допомагають працівники пожежної охорони. Зокрема по кілька разів на день перевозять людей через річку човном.



Людей через Рейн перевозять човном / Фото AP

Окрім цього, у деяких районах півдня Німеччини також оголосили попередження про можливу повінь.

Рейн вийшла з берегів та затопила німецькі міста / Фото EPA/UPG

Що відомо про масштабні повені у світі

У жовтні 2020 року південь Індії охопила масштабна повінь. Приблизно 30 автомобілів потоком води змило в озеро. Стихія забрала життя щонайменше 15 людей.

Через декілька днів повінь накрила й В'єтнам. Унаслідок цього щонайменше 70 людей загинули.

Частину Італії з 4 грудня накрила потужна негода. Бурі, сильні дощі та снігопади переросли у повені. У результаті щонайменше 11 людей загинули.

Дуйсбург – Рурорт у Німеччині: карта