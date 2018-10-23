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      Масштабное ДТП с краном в Киеве: кто выплатит компенсацию пострадавшим

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      Резонансное ДТП с краном в Киеве
      Резонансное ДТП с краном в Киеве / Фото из соцсетей

      Компенсацию водителям поврежденных в результате масштабного ДТП на Печерске в Киеве автомобилей будет выплачивать страховая компания автокрана.

      Ранее 24 канал сообщал, что утром 23 октября в центре Киева, на бульваре Леси Украинки, произошло масштабное ДТП. Автомобильный кран протаранил несколько автомобилей, к счастью, обошлось без человеческих жертв.

      Читайте также: Кран протаранил 18 авто на Печерске в Киеве: в полиции обнародовали предварительную причину

      Компенсацию водителям пострадавших автомобилей будет выплачивать страховая компания автокрана. Об этом заявил инспектор патрульной полиции Станислав Скрипник в эфире "112 канала".

      Если страховая компания не может покрыть все расходы, то будет уже выплачивать владельцам авто государственное предприятие, а затем, уже в судебном порядке – водитель,
      – отметил представитель полиции.

      Кроме этого, правоохранитель рассказал, что водитель автокрана, который спровоцировал ДТП, прошел тест на драгера. Аппарат показал отрицательный результат.

      "Водитель сразу прошел тест на Драгер – он не был в состоянии алкогольного опьянения. Приехал экипаж и повез его в "наркологию", чтобы проверить на наличие наркотиков в крови", – пояснил инспектор.

      По предварительной версии, авария произошла из-за того, что в автокрана отказали тормоза.

      Добавим, что по последним данным, количество автомобилей, поврежденных во время аварии, увеличилось. Речь идет о 21 машине.

      Напомним, в результате масштабного ДТП в центре столицы пострадали три человека, одну женщину госпитализировали.

      Кран протаранил около 20 машин в Киеве: смотрите видео

       

      Теги: Новости Киева Аварии и ДТП Полиция Авария с краном в Киеве
      Источник: 24 Канал
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