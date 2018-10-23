Масштабное ДТП с краном в Киеве: кто выплатит компенсацию пострадавшим

Компенсацию водителям поврежденных в результате масштабного ДТП на Печерске в Киеве автомобилей будет выплачивать страховая компания автокрана.

Ранее 24 канал сообщал, что утром 23 октября в центре Киева, на бульваре Леси Украинки, произошло масштабное ДТП. Автомобильный кран протаранил несколько автомобилей, к счастью, обошлось без человеческих жертв.

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Компенсацию водителям пострадавших автомобилей будет выплачивать страховая компания автокрана. Об этом заявил инспектор патрульной полиции Станислав Скрипник в эфире "112 канала".

Если страховая компания не может покрыть все расходы, то будет уже выплачивать владельцам авто государственное предприятие, а затем, уже в судебном порядке – водитель,

– отметил представитель полиции.

Кроме этого, правоохранитель рассказал, что водитель автокрана, который спровоцировал ДТП, прошел тест на драгера. Аппарат показал отрицательный результат.

"Водитель сразу прошел тест на Драгер – он не был в состоянии алкогольного опьянения. Приехал экипаж и повез его в "наркологию", чтобы проверить на наличие наркотиков в крови", – пояснил инспектор.

По предварительной версии, авария произошла из-за того, что в автокрана отказали тормоза.

Добавим, что по последним данным, количество автомобилей, поврежденных во время аварии, увеличилось. Речь идет о 21 машине.

Напомним, в результате масштабного ДТП в центре столицы пострадали три человека, одну женщину госпитализировали.

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