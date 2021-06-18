Об этом рассказал директор по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта. Он пояснил, что подавляющее количество населения находится именно на годовом тарифе.

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"Стоит успокоить людей. Базовая поставка газа происходит по годовому тарифу, а не по месячному. То есть все те, кто подключился к "Нафтогазу", им всем поставляют газ по годовому тарифу", – заявил Кухта.

По его словам, люди заключают соглашение о переходе на месячный тариф только по определенным причинам. Это случается довольно редко.

По годовому тарифу цена была зафиксирована еще в мае, она составляет 7 гривен 96 копеек. Люди будут получать газ именно по этому тарифу. Сейчас массового повышения цен для населения нет,

– заверил Кухта.

Кухта: В "Нафтогазе" почти все – на годовом тарифе

По словам эксперта, в "Нафтогазе" почти все пользователи находятся на годовом тарифе.

"Нафтогаз – не единственный поставщик. Однако все поставщики, согласно действующей регулировке, должны базово предлагать годовой тариф. Обычно люди его и выбирают", - пояснил Кухта.

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