Про це розповів директор з політичних питань Київської школи економіки Павло Кухта. Він пояснив, що переважна кількість населення перебуває саме на річному тарифі.

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"Варто заспокоїти людей. Базове постачання газу відбувається за річним тарифом, а не за місячним. Тобто всі ті, хто підключився до "Нафтогазу", їм усім постачають газ за річним тарифом", – заявив Кухта.

За його словами, люди укладають угоду про перехід на місячний тариф лише з певних причин. Це трапляється досить рідко.

За річним тарифом ціна була зафіксована ще в травні, вона становить 7 гривень 96 копійок. Люди отримуватимуть газ саме за цим тарифом. Наразі масового підвищення цін для населення немає,

– запевнив Кухта.

Кухта: В "Нафтогазі" майже всі – на річному тарифі

За словами експерта, у "Нафтогазі" майже усі користувачі перебувають на річному тарифі.

"Нафтогаз – не єдиний постачальник. Однак усі постачальники, згідно з чинним регулюванням, повинні базово пропонувати річний тариф. Зазвичай люди його і обирають", – пояснив Кухта.

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