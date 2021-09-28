Шторм получил название Дианма. Из-за него погибли 6 человек, еще 2 пропали без вести. Наводнение продолжается с 23 сентября.
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Все еще в зоне катастрофы находятся 23 провинции. Всего пострадали 58 977 семей.
Непогода может ухудшиться
Наводнение охватило примерно треть страны. В регионах влияние непогоды разное. Уже выделили помощь для пострадавших. Власти Таиланда сообщили, что ухудшить положение дел могут сезонные муссонные дожди.
Наводнение в Таиланде: последние новости
- В стране переполнены водохранилища и реки. Люди передвигаются по колена в воде.
- Власти начали эвакуировать больных из больниц, где может возникнуть опасность.
- Предупреждают, что 12 провинций вдоль реки Чао Прая, вместе с Бангкоком и Аюттхаю, должны готовиться к новым затоплениям.
- Из-за тропического климата Таиланд в сезон с июля по октябрь страдает от наводнений. Убытки достигают миллионов долларов.