Шторм отримав назву Діанма. Через нього загинули 6 людей, ще 2 зникли безвісти. Повінь триває з 23 вересня.

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Все ще у зоні катастрофи перебувають 23 провінції. Загалом постраждали 58 977 сімей.

Негода може погіршитись

Повінь охопила приблизно третину країни. У регіонах вплив негоди різний. Вже виділили допомогу для постраждалих. Влада Таїланду повідомила, що погіршити стан справ можуть сезонні мусонні дощі.

Повінь у Таїланді: останні новини