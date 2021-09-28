Шторм отримав назву Діанма. Через нього загинули 6 людей, ще 2 зникли безвісти. Повінь триває з 23 вересня.
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Все ще у зоні катастрофи перебувають 23 провінції. Загалом постраждали 58 977 сімей.
Негода може погіршитись
Повінь охопила приблизно третину країни. У регіонах вплив негоди різний. Вже виділили допомогу для постраждалих. Влада Таїланду повідомила, що погіршити стан справ можуть сезонні мусонні дощі.
Повінь у Таїланді: останні новини
- У країні переповнені водосховища та ріки. Люди пересуваються по коліна у воді.
- Влада почала евакуювати хворих з лікарень, де може виникнути небезпека.
- Попереджають, що 12 провінцій уздовж річки Чао Прая, разом із Бангкоком та Аюттхаю, повинні готуватися до нових затоплень.
- Через тропічний клімат Таїланд сезон з липня по жовтень потерпає від повеней. Збитки сягають мільйонів доларів.