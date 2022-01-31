Также о подозрении сообщили должностным лицам Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.
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Гражданам сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия при принятии мер по ликвидации пожара летом 2020 года.
Что установило следствие
По информации следствия, действия подозреваемых не соответствовали требованиям нормативных документов и тактическим приемам оперативных действий при тушении пожара. Они допустили отсутствие взаимодействия между подразделениями ГСЧС и подразделениями лесоохотничьего хозяйства.
Также говорится о том, что подозреваемые:
- не создали штаб на пожаре;
- не разработали план борьбы с ним;
- не обеспечили ведение оперативной документации штаба.
Чиновники, которых подозревают в этом деле, также не создали противопожарные разрывы и не осуществили запуск встречного огня, не провели локализацию пожара в полезащитной лесополосе квартала.
Что нужно знать о пожаре
- В июле 2020 года два лесничества в Луганской области охватило пламя.
- Экспертиза установила, что в результате пожара двум лесничествам Луганской области нанесен ущерб в размере свыше 5 миллиардов гривен.
- Из-за пожара пострадали жители региона, которым огонь причинил ущерб на сумму более 12 миллионов гривен.