Также о подозрении сообщили должностным лицам Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

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Гражданам сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия при принятии мер по ликвидации пожара летом 2020 года.

Что установило следствие

По информации следствия, действия подозреваемых не соответствовали требованиям нормативных документов и тактическим приемам оперативных действий при тушении пожара. Они допустили отсутствие взаимодействия между подразделениями ГСЧС и подразделениями лесоохотничьего хозяйства.

Также говорится о том, что подозреваемые:

не создали штаб на пожаре;

не разработали план борьбы с ним;

не обеспечили ведение оперативной документации штаба.

Чиновники, которых подозревают в этом деле, также не создали противопожарные разрывы и не осуществили запуск встречного огня, не провели локализацию пожара в полезащитной лесополосе квартала.

Обратите внимание! Такие нарушения привели к распространению огня на соседние кварталы лесничеств.

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