Також про підозру повідомили посадовим особам Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства.

До теми Масштабні пожежі на Луганщині: гасіння пожежі завершили

Громадянам повідомили про підозру у неналежному виконанні службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки під час вжиття заходів з ліквідації пожежі влітку 2020 року.

Що встановила слідство

За інформацією слідства, дії підозрюваних не відповідали вимогам нормативних документів та тактичним прийомам оперативних дій при гасінні пожежі. Вони допустили відсутність взаємодії між підрозділами ДСНС та підрозділами лісомисливського господарства.

Також мовиться про те, що підозрювані:

не створили штаб на пожежі;

не розробили план боротьби з нею;

не забезпечили ведення оперативної документації штабу.

Посадовці, яких підозрюють у цій справі, також не створили протипожежних розривів та не здійснили пуску зустрічного вогню, не провели локалізацію пожежі в полезахисній лісосмузі кварталу.

Зверніть увагу! Такі порушення призвели до поширення вогню на сусідні квартали лісництв.

Що треба знати про пожежу