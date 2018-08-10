Масштабные наводнения на юге Франции: 1600 человек эвакуировали, есть пропавшие без вести

Из-за масштабных наводнений на юге Франции властям страны пришлось эвакуировать из опасных районов 1600 местных жителей. О погибших информации нет, однако несколько человек числятся пропавшими без вести.

В частности, исчез 70-летний гражданин Германии, который работал в одном из летних детских лагерей, передает BBC.

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Также в одном из летних лагерей в Сен-Жульен-де-Пейроль были эвакуированы 119 детей.

В МВД страны сообщили, что во Франции шесть департаментов были предупреждены о наводнении. Сейчас там работают более 400 пожарных и полицейских, а также 4 вертолета.

Отмечается, что около десятка человек обратились в больницы с работодателем с незначительными травмами. Информации о погибших в результате наводнения нет.

Наводнение на юге Франции: