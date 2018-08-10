Масштабні повені на півдні Франції: 1600 людей евакуювали, є зниклі безвісти

Через масштабні повені на півдні Франції владі країни довелося евакуювати із небезпечних районів 1600 місцевих жителів. Про загиблих інформації немає, проте декількох людей вважають зниклими безвісти.

Зокрема, зник 70-річний громадянин Німеччини, який працював у одному із літніх дитячих таборів, передає BBC.

Читайте також: Індонезію сколихнув ще один потужний землетрус

Також в одному із літніх таборів в Сен-Жульєн-де-Пейрола було евакуйовано 119 дітей.

У МВС країни повідомили, що у Франції шість департаментів були попереджені про повені. Наразі там працюють більше 400 пожежників і поліцейських, а також 4 гелікоптери.

Зазначається, що близько десятка осіб звернулися до лікарень за допомою із незначними травмами. Інформації про загиблих в результаті повені немає.

Повінь на півдні Франції: