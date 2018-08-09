Індонезію сколихнув ще один потужний землетрус

9 серпня в Індонезії сильний землетрус магнітудою 6,2 бала вдруге за тиждень сколихнув район острова Ломбок. За попередніми даними, жертв через стихію немає.

Про це повідомляє ABC News.

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У результаті ще одного потужного землетрусу магнітудою 6,2 бала на індонезійському острові Ломбок були зруйновані кілька будинків,

– йдеться у повідомленні.

Зокрема, підземні поштовхи на глибині 12 кілометрів було відчутно на північному заході острова у четвер, 9 серпня, після обіду за місцевим часом.

Як розповіли очевидці стихійного лиха, через землетрус люди почали вибігати на вулицю.

Водночас, геологічна служба США заявила, що останній землетрус мав потужність 5,9 бала.

Наразі рятувальники розбирають уламки і намагаються надати допомогу жертвам попереднього, більш потужного землетрусу.

Нагадаємо, 29 липня землетрус магнітудою понад 6 балів сколихнув острів Ломбок, де проживає понад 3 мільйони людей. Кількість жертв землетрусу становила 12 людей, ще 40 постраждали. Зруйновані численні будівлі.



5 серпня Індонезію сколихнув черговий землетрус магнітудою 7 балів. Внаслідок стихії, загинуло щонайменше 350 осіб. Цього разу, крім острова Ломбок, землетрус зачепив ще й Балі, а поштовхи відчувалися і на острові Ява. Тисячі людей на острові були евакуйовані з будівель у притулки на відкритому просторі.