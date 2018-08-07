Поради українцям, які збираються в Індонезію: що робити під час землетрусу

У вітчизняному МЗС дали поради громадянам країни щодо мандрівок в Індонезію через землетрус, який стався там 5 серпня.

Відповідні рекомендації розмістили на сайті консульської служби України.

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У зв'язку з потужним землетрусом, який відбувся 5 серпня на острові Ломбок та через збереження ймовірності подальших поштовхів у деяких районах Індонезії, МЗС України рекомендує громадянам, які перебувають на територіях, де зберігається сейсмічна загроза, або планують їх відвідати, уважно стежити за повідомленнями компетентних органів Республіки Індонезія про розвиток сейсмологічної ситуації,

– йдеться у повідомленні.

Також у міністерстві опублікували перелік порад про те, як слід діяти в разі початку землетрусу: