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ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ УКРАИНЕ – 27 ВЗРЫВ В БОЛОНЬЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Советы украинцам, которые собираются в Индонезию: что делать во время землетрясения

21 Читати новину українською
В МИД дали советы украинцам, которые собираются в Индонезию
В МИД дали советы украинцам, которые собираются в Индонезию / Фото из открытых источников

В отечественном МИД дали советы гражданам страны относительно путешествий в Индонезию из-за землетрясения, которое произошло там 5 августа.

Соответствующие рекомендации размещены на сайте консульской службы Украины.

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В связи с мощным землетрясением, которое произошло 5 августа на острове Ломбок и из-за сохранения вероятности дальнейших толчков в некоторых районах Индонезии, МИД Украины рекомендует гражданам, которые находятся на территориях, где сохраняется сейсмическая угроза, или планируют их посетить, внимательно следить за сообщениями компетентных органов Республики Индонезия о развитии сейсмологической ситуации,
– говорится в сообщении.

Также в министерстве опубликовали перечень советов о том, как следует действовать в случае начала землетрясения:

  1. Если во время толчков граждане находятся в здании, его необходимо как можно быстрее покинуть, не пользуясь лифтами.
  2. Держаться на безопасном расстоянии от высотных зданий, не находиться под линиями электропередач, деревьями, коммуникациями, мостами и путепроводами.
  3. Постоянно хранить при себе документы и деньги, иметь наготове самые необходимые вещи (лекарства, продукты питания, средства гигиены), чтобы иметь возможность быстро покинуть помещение.
  4. Неукоснительно следовать указаниям местных органов власти, руководителей спасательных служб, командиров спасательных отрядов по мерам безопасности в районе стихийного бедствия.
  5. Находиться в безопасном месте, передвигаться только проверенными маршрутами (ни в коем случае в одиночку) и учитывать погодные условия и их прогноз.
Теги: Новости Украины Новости политики МИД Украины Землетрясение в Индонезии
Источник: 24 канал
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