Советы украинцам, которые собираются в Индонезию: что делать во время землетрясения

В отечественном МИД дали советы гражданам страны относительно путешествий в Индонезию из-за землетрясения, которое произошло там 5 августа.

Соответствующие рекомендации размещены на сайте консульской службы Украины.

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В связи с мощным землетрясением, которое произошло 5 августа на острове Ломбок и из-за сохранения вероятности дальнейших толчков в некоторых районах Индонезии, МИД Украины рекомендует гражданам, которые находятся на территориях, где сохраняется сейсмическая угроза, или планируют их посетить, внимательно следить за сообщениями компетентных органов Республики Индонезия о развитии сейсмологической ситуации,

– говорится в сообщении.

Также в министерстве опубликовали перечень советов о том, как следует действовать в случае начала землетрясения: