Советы украинцам, которые собираются в Индонезию: что делать во время землетрясения
В отечественном МИД дали советы гражданам страны относительно путешествий в Индонезию из-за землетрясения, которое произошло там 5 августа.
Соответствующие рекомендации размещены на сайте консульской службы Украины.
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В связи с мощным землетрясением, которое произошло 5 августа на острове Ломбок и из-за сохранения вероятности дальнейших толчков в некоторых районах Индонезии, МИД Украины рекомендует гражданам, которые находятся на территориях, где сохраняется сейсмическая угроза, или планируют их посетить, внимательно следить за сообщениями компетентных органов Республики Индонезия о развитии сейсмологической ситуации,
– говорится в сообщении.
Также в министерстве опубликовали перечень советов о том, как следует действовать в случае начала землетрясения:
- Если во время толчков граждане находятся в здании, его необходимо как можно быстрее покинуть, не пользуясь лифтами.
- Держаться на безопасном расстоянии от высотных зданий, не находиться под линиями электропередач, деревьями, коммуникациями, мостами и путепроводами.
- Постоянно хранить при себе документы и деньги, иметь наготове самые необходимые вещи (лекарства, продукты питания, средства гигиены), чтобы иметь возможность быстро покинуть помещение.
- Неукоснительно следовать указаниям местных органов власти, руководителей спасательных служб, командиров спасательных отрядов по мерам безопасности в районе стихийного бедствия.
- Находиться в безопасном месте, передвигаться только проверенными маршрутами (ни в коем случае в одиночку) и учитывать погодные условия и их прогноз.