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Индонезию всколыхнуло еще одно мощное землетрясение

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В Индонезии произошло еще одно землетрясение
В Индонезии произошло еще одно землетрясение / Фото из Twitter

9 августа в Индонезии сильное землетрясение магнитудой 6,2 балла второй раз за неделю всколыхнуло район острова Ломбок. По предварительным данным, жертв из-за стихии нет.

Об этом сообщает ABC News.

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В результате еще одного мощного землетрясения магнитудой 6,2 балла на индонезийском острове Ломбок были разрушены несколько домов,
– говорится в сообщении.

В частности, подземные толчки на глубине 12 километров были ощутимы на северо-западе острова в четверг, 9 августа, после обеда по местному времени.

Как рассказали очевидцы стихийного бедствия, из-за землетрясения люди начали выбегать на улицу.

В то же время, геологическая служба США заявила, что последнее землетрясение имело мощность 5,9 балла.

Сейчас спасатели разбирают обломки и пытаются оказать помощь жертвам предыдущего, более мощного землетрясения.

Напомним, 29 июля землетрясение магнитудой свыше 6 баллов всколыхнул остров Ломбок, где проживает более 3 миллионов людей. Количество жертв землетрясения составило 12 человек, еще 40 пострадали. Разрушены многочисленные здания.

5 августа Индонезию всколыхнуло очередное землетрясение магнитудой 7 баллов. В результате стихии, погибли по меньшей мере 350 человек. На этот раз, кроме острова Ломбок, землетрясение зацепило еще и Бали, а толчки ощущались и на острове Ява. Тысячи людей на острове были эвакуированы из зданий в приюты на открытом пространстве.

Теги: Индонезия Стихийный бедствия Землетрясение в Индонезии Землетрясение
Источник: 24 Канал
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