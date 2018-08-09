Индонезию всколыхнуло еще одно мощное землетрясение

9 августа в Индонезии сильное землетрясение магнитудой 6,2 балла второй раз за неделю всколыхнуло район острова Ломбок. По предварительным данным, жертв из-за стихии нет.

Об этом сообщает ABC News.

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В результате еще одного мощного землетрясения магнитудой 6,2 балла на индонезийском острове Ломбок были разрушены несколько домов,

– говорится в сообщении.

В частности, подземные толчки на глубине 12 километров были ощутимы на северо-западе острова в четверг, 9 августа, после обеда по местному времени.

Как рассказали очевидцы стихийного бедствия, из-за землетрясения люди начали выбегать на улицу.

В то же время, геологическая служба США заявила, что последнее землетрясение имело мощность 5,9 балла.

Сейчас спасатели разбирают обломки и пытаются оказать помощь жертвам предыдущего, более мощного землетрясения.

Напомним, 29 июля землетрясение магнитудой свыше 6 баллов всколыхнул остров Ломбок, где проживает более 3 миллионов людей. Количество жертв землетрясения составило 12 человек, еще 40 пострадали. Разрушены многочисленные здания.

5 августа Индонезию всколыхнуло очередное землетрясение магнитудой 7 баллов. В результате стихии, погибли по меньшей мере 350 человек. На этот раз, кроме острова Ломбок, землетрясение зацепило еще и Бали, а толчки ощущались и на острове Ява. Тысячи людей на острове были эвакуированы из зданий в приюты на открытом пространстве.