Об этом сообщило оккупационное предприятие "Крымэнерго".

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Что известно об отключении электроэнергии в Крыму?

Подконтрольное российским властям предприятие "Крымэнерго" сообщило об отключении электроэнергии на полуострове из-за аварии. В то же время в "Севастопольэнерго" заявили, что без света остался почти весь Крым.

Ограничения электроснабжения коснулись десятков населенных пунктов. В частности, свет пропал в Симферополе, Евпатории, Алуште и Керчи. Продолжительность отключений в некоторых районах может достигать 12 часов.

Из-за отсутствия напряжения в контактной сети в Евпатории остановились трамваи. В Симферополе часть троллейбусных маршрутов заменили автобусами.

Проблемы с электроснабжением в Крыму возникли не впервые. Еще 21 ноября оккупационные власти вводили ограничения из-за дефицита мощности. Тогда без света остались населенные пункты пяти районов полуострова и часть Белогорска.

Также утром 26 ноября сообщалось о взрывах в оккупированных Севастополе и Симферополе. Связано ли нынешнее отключение электроэнергии с этими событиями, пока точно неизвестно.

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В то же время часть потребителей в семи областях Украины также осталась без электроэнергии. По состоянию на утро 26 ноября отключения электроэнергии зафиксировали в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Черниговской областях.

Энергетики уже проводят ремонтные и восстановительные работы там, где позволяет обстановка с безопасностью. В то же время воздушные тревоги и угроза повторных обстрелов затрудняют работу ремонтных бригад.

Из-за дефицита электроэнергии 26 ноября в большинстве регионов действуют графики почасовых отключений для населения. Для промышленных потребителей также ввели ограничения мощности, чтобы избежать перегрузки энергосистемы.

Только за прошедшую неделю Россия более 100 раз атаковала энергетический и нефтегазовый секторы Украины, что привело к 224 аварийным инцидентам.