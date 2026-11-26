Майже весь Крим залишився без світла / Колаж 24 Каналу (Canva, соцмережі)
У тимчасово окупованому Криму 26 листопада сталося масштабне відключення електроенергії. Без світла залишилися майже весь півострів.
Про це повідомило окупаційне підприємство "Крименерго".
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Що відомо про знеструмлення Криму?
Підконтрольне російській владі підприємство "Крименерго" повідомило про відключення електроенергії на півострові через аварію. Водночас у "Севастопольенерго" заявили, що без світла залишився майже весь Крим.
Обмеження електропостачання торкнулися десятків населених пунктів. Зокрема, світло зникло в Сімферополі, Євпаторії, Алушті та Керчі. Тривалість відключень у деяких районах може сягати 12 годин.
Через відсутність напруги в контактній мережі в Євпаторії зупинилися трамваї. У Сімферополі частину тролейбусних маршрутів замінили автобусами.
Водночас проблеми з електропостачанням у Криму виникли не вперше. Ще 21 листопада окупаційна влада запроваджувала обмеження через дефіцит потужності. Тоді без світла залишилися населені пункти п'яти районів півострова та частина Білогірська.
Також вранці 26 листопада повідомлялося про вибухи в окупованих Севастополі та Сімферополі. Чи пов'язане нинішнє знеструмлення з цими подіями, наразі достеменно невідомо.
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