Официально открыта для проезда объездная дорога Полтавы с развязками на трассах М-03 Киев — Харьков — Довжанский и М-22 Полтава — Александрия.

Ремонт этой дороги осуществляла международная компания Onur Group Ukraine.

Это сложный проект европейского уровня с большим количеством инженерных сооружений, протяженностью в 5,5 километра. Это 400-метровая железобетонная эстакада, 518-метровая металлическая эстакада высотой 30 метров, кольцевая транспортная развязка, три путепровода, а также двухуровневая транспортная развязка европейского уровня.



Под Полтавой открыли первую очередь объездной дороги / Фото OGU

Новая дорога свяжет автомобильные дороги М-03 Киев — Харьков — Довжанский и М-22 Полтава — Александрия. Именно эта дорога поможет разгрузить город от транзитного транспорта, который движется в сторону Кременчуга.



Под Полтавой открыли первую очередь объездной дороги / Фото OGU

Первая очередь обхода Полтавы является одним из образцовых объектов нашей компании. Это сложный линейный объект с большим количеством уникальных для Украины инженерных сооружений, на котором нам удалось воплотить передовой опыт строительства аналогичных проектов в других странах,

– комментирует Эмре Караахметоглу, главный координатор Onur Group Ukraine.



Под Полтавой открыли первую очередь объездной дороги / Фото OGU