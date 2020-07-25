Офіційно відкрито для проїзду об'їзну дорогу Полтави із розв'язками на трасах М-03 Київ — Харків — Довжанський і М-22 Полтава — Олександрія.

Ремонт цієї дороги здійснювала міжнародна компанія Onur Group Ukraine.

Це складний проєкт європейського рівня з великою кількістю інженерних споруд, протяжністю в 5,5 кілометра. Це 400-метрова залізобетонна естакада, 518-метрова металева естакада висотою 30 метрів, кільцева транспортна розв'язка, три шляхопроводи, а також дворівнева транспортна розв'язка європейського рівня.



Під Полтавою відкрили першу чергу об'їзної дороги / фото OGU

Нова дорога сполучатиме автомобільні дороги М-03 Київ — Харків — Довжанський та М-22 Полтава — Олександрія. Саме ця дорога допоможе розвантажити місто від транзитного транспорту, який рухається в сторону Кременчука.



Під Полтавою відкрили першу чергу об'їзної дороги / фото OGU

Перша черга обходу Полтави є одним із взірцевих об'єктів нашої компаніі. Це складний лінійний об'єкт із великою кількістю унікальних для України інженерних споруд, на якому нам вдалося втілити передовий досвід будівництва аналогічних проєктів в інших країнах,

– коментує Емре Караахметоглу, головний координатор Onur Group Ukraine.



Під Полтавою відкрили першу чергу об'їзної дороги / фото OGU