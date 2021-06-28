В течение нескольких последующих часов спасатели будут оставаться на месте происшествия, чтобы стабилизировать ситуацию. Мэр Лондона Садик Хан призвал людей временно избегать территории вблизи Elephant and Castle.

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Станция метро пока не работает. Дороги вокруг остаются перекрытыми.

По словам Хана, во время пожара пострадали 2 человека. Они вдохнули слишком много дыма.

Если вы живете неподалеку, пожалуйста, следуйте советам пожарной бригады Лондона и закройте все двери и окна,

– отметил Хан.

Пожар в Лондоне: главное

Пожар возле станции метро Elephant and Castle начался днем ​​28 июня.

Сначала СМИ сообщили о взрыве. На место происшествия оперативно прибыли десятки спасателей.

Впоследствии местные пожарные рассказали, что в эпицентре взрыва вспыхнул пожар.

Огонь охватил сразу 3 коммерческих объекта, а также – 4 автомобиля и телефонную будку.

Причины взрыва пока не обнародуют.

В то же время версию о теракте местные правоохранители уже опровергли.

Пожар возле Elephant and Castle: смотрите видео