Упродовж декількох наступних годин рятувальники залишатимуться на місці події, щоб стабілізувати ситуацію. Мер Лондона Садік Хан закликав людей тимчасово уникати території поблизу Elephant and Castle.

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Станція метро наразі не працює. Дороги навколо залишаються перекритими.

За словами Хана, під час пожежі постраждали 2 людей. Вони вдихнули надто багато диму.

Якщо ви живете неподалік, будь ласка, дотримуйтесь порад пожежної бригади Лондона і закрийте всі двері та вікна,

– наголосив Хан.

Пожежа у Лондоні: головне

Пожежа біля станції метро Elephant and Castle розпочалася вдень 28 червня.

Спершу ЗМІ повідомили про вибух. На місце події оперативно прибули десятки рятувальників.

Згодом місцеві пожежники розповіли, що в епіцентрі вибуху спалахнула пожежа.

Вогонь охопив відразу 3 комерційних об'єкти, а також – 4 автомобілі та телефонну будку.

Причини вибуху наразі не оприлюднюють.

Водночас версію про теракт місцеві правоохоронці вже спростували.

Пожежа біля Elephant and Castle: дивіться відео