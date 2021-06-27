До гасіння пожежі залучили гелікоптери та спецтехніку. Є 1 загиблий серед місцевих жителів.
До теми У Туреччині на популярному курорті виникла масштабна пожежа: туристів евакуюють
У Міністерстві закордонних справ зазначили, що Дмитро Кулеба доручив консульству України в Анталії тримати ситуацію на особливому контролі.
Що відомо про пожежу
- Влада була вимушена евакуювати деяких туристів. Однак інші не панікують, вони з цікавістю дивляться на пожежу.
- Чиновники переконують, що пожежа не становить загрози для населених пунктів.
- Рятувальники працюють посилено. Залучили 10 вертольотів.
- Інформації про постраждалих поки немає. Відомо, що вогонь пошкодив 2 вілли.