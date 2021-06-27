К тушению пожара привлекли вертолеты и спецтехнику. Есть 1 погибший среди местных жителей.
К теме В Турции на популярном курорте возник масштабный пожар: туристов эвакуируют
В Министерстве иностранных дел отметили, что Дмитрий Кулеба поручил консульству Украины в Анталии держать ситуацию на особом контроле.
Что известно о пожаре
- Власти были вынуждены эвакуировать некоторых туристов. Однако другие не паникуют, они с любопытством смотрят на пожар.
- Чиновники убеждают, что пожар не представляет угрозы для населенных пунктов.
- Спасатели работают усиленно. Привлекли 10 вертолетов.
- Информации о пострадавших пока нет. Известно, что огонь повредил 2 виллы.