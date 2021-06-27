К тушению пожара привлекли вертолеты и спецтехнику. Есть 1 погибший среди местных жителей.

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В Министерстве иностранных дел отметили, что Дмитрий Кулеба поручил консульству Украины в Анталии держать ситуацию на особом контроле.

Что известно о пожаре

Власти были вынуждены эвакуировать некоторых туристов. Однако другие не паникуют, они с любопытством смотрят на пожар.

Чиновники убеждают, что пожар не представляет угрозы для населенных пунктов.

Спасатели работают усиленно. Привлекли 10 вертолетов.

Информации о пострадавших пока нет. Известно, что огонь повредил 2 виллы.

Обратите внимание! Пожар возник на склонах холма. Возле населенного пункта вспыхнули деревья. Туристам стоит быть особенно осмотрительными, поскольку очаг возгорания быстро увеличивается.