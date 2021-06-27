Спалахнули дерева на схилах пагорба. Це сталось неподалік населеного пункту. Осередок займання швидко збільшується.

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Як реагують туристи

Зазначили, що туристи не панікують, вони з цікавістю дивляться на пожежу. Влада переконує, що пожежа не становить загрози для населених пунктів.

Рятувальники й надалі працюють. Залучили 10 вертольотів. Пожежні бригади докладають усіх зусиль. Наразі встановлюють деталі подій.

Чи є жертви

У ЗМІ пишуть, що є 1 загиблий. Інформації про постраждалих поки немає.

Крім того, вогонь пошкодив 2 вілли.

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