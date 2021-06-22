Італійські ЗМІ зазначають, що дві жінки, які перебували у салоні легковика, – вижили. Їм вдалося вчасно покинути машину до її загоряння.

Читайте також У Польщі в ДТП потрапила військова техніка – згоріли два танки: фото

Що відомо про ДТП

Один з важких транспортних засобів – цистерна, що перевозила зріджений газ, загорівся дорогою. 

  • ДТП сталася на 66 кілометрі неподалік від Мілана; 
  • внаслідок аварії загинули водії двох вантажівок;
  • стовп диму підіймається у небо – його видно за кілька кілометрів.

На місці дорожньо-транспортної пригоди перебувають рятувальники, які намагаються загасити пожежу.

Масштабна ДТП в Італії / Фото Il Messaggero

 


Автострада між містами П'яченца та Фіоренцуола / Скриншот