Італійські ЗМІ зазначають, що дві жінки, які перебували у салоні легковика, – вижили. Їм вдалося вчасно покинути машину до її загоряння.

Читайте також У Польщі в ДТП потрапила військова техніка – згоріли два танки: фото

Що відомо про ДТП

Один з важких транспортних засобів – цистерна, що перевозила зріджений газ, загорівся дорогою.

ДТП сталася на 66 кілометрі неподалік від Мілана;

внаслідок аварії загинули водії двох вантажівок;

стовп диму підіймається у небо – його видно за кілька кілометрів.

На місці дорожньо-транспортної пригоди перебувають рятувальники, які намагаються загасити пожежу.

Масштабна ДТП в Італії / Фото Il Messaggero

Увага! На ділянці П'яченца – Суд – Фіоренцуола автострада залишається закритою – утворився затор в обох напрямках близько 5 кілометрів. Водіям радять об'їжджати цю частину дороги.



Автострада між містами П'яченца та Фіоренцуола / Скриншот