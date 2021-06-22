Итальянские СМИ отмечают, что две женщины, которые находились в салоне легковушки, – выжили. Им удалось вовремя покинуть машину до ее возгорания.

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Что известно о ДТП

Одно из тяжелых транспортных средств – цистерна, перевозившая сжиженный газ, загорелась по дороге.

ДТП произошло на 66 километре неподалеку от Милана;

в результате аварии погибли водители двух грузовиков;

столб дыма поднимается в небо – его видно за несколько километров.

На месте дорожно-транспортного происшествия находятся спасатели, которые пытаются потушить пожар.

Масштабное ДТП в Италии / Фото Il Messaggero

На участке Пьяченца – Суд – Фиоренцуола автострада остается закрытой – образовалась пробка в обоих направлениях около 5 километров. Водителям советуют объезжать эту часть дороги.



Автострада между городами Пьяченца и Фиоренцуола / Скриншот