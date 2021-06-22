Итальянские СМИ отмечают, что две женщины, которые находились в салоне легковушки, – выжили. Им удалось вовремя покинуть машину до ее возгорания.
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Что известно о ДТП
Одно из тяжелых транспортных средств – цистерна, перевозившая сжиженный газ, загорелась по дороге.
- ДТП произошло на 66 километре неподалеку от Милана;
- в результате аварии погибли водители двух грузовиков;
- столб дыма поднимается в небо – его видно за несколько километров.
На месте дорожно-транспортного происшествия находятся спасатели, которые пытаются потушить пожар.
Масштабное ДТП в Италии / Фото Il Messaggero