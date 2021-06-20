При цьому два танки Т-72 – згоріли. На щастя, їх перевозили без боєприпасів, тому не сталося біди й ніхто не загинув.
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У Польщі на дорозі горіли танки: що сталося
- 19 червня на трасі А6 у Польщі біля Щецина об 11:45 сталася незвичайна аварія.
- Два евакуатори зіштовхнулися між собою, через що виникла велика пожежа.
- Та біда в тім, що евакуатори транспортували танки. У результаті пожежі два Т-72 згоріли.
- На щастя, важку бойову техніку перевозили без боєприпасів.
- Однак на місці події було чутно вибухи, а над дорогою підіймалися клуби чорного диму.
- Це засвідчили фото та відео з місця інциденту, які публікували у соцмережах очевидці.
Пожежа та аварія з танками у Польщі: фото та відео у соцмережах опублікували очевидці
- П'ять пожежних бригад ліквідували вогонь упродовж пів години. Жертв та руйнувань начебто немає.
- Водіїв, які стали учасниками ДТП, відправили до лікарні для діагностики.
- Причини події встановлюватиме слідство.
- Наразі пожежники кажуть, що винна "послідовність нещасних випадків".
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