Пожежі присвоїли другий ранг складності, площа загоряння становить 150 квадратних метрів.
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У центрі Москви виникла пожежа
У центрі російської столиці ввечері 19 червня спалахнула пожежа.
На Лужнецькій набережній горить склад з піротехнічною продукцією, відбуваються множинні вибухи петард,
– розповів очевидець.
За його словами, вогонь поширився зі складу й на сусідню будівлю.
На оприлюднених у мережі відео помітно, що у небо здіймається величезний стовп диму.
Для гасіння вогню планують залучити авіацію
Наразі на місці пожежі працюють бригади рятувальників. Видання Mash повідомляє, що Міністерство надзвичайних ситуацій попросило додаткові сили для боротьби з пожежею, зокрема авіацію та дорожні патрулі.
Правоохоронці вже перекрили 4 смуги на вулиці Лужнецька набережна.
У Москві виникла пожежа на складі піротехніки: дивіться відео
Займання сталося на вулиці Лужнецька набережна у Москві: дивіться карту