Пожежі присвоїли другий ранг складності, площа загоряння становить 150 квадратних метрів.

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У центрі Москви виникла пожежа

У центрі російської столиці ввечері 19 червня спалахнула пожежа.

На Лужнецькій набережній горить склад з піротехнічною продукцією, відбуваються множинні вибухи петард,

– розповів очевидець.

За його словами, вогонь поширився зі складу й на сусідню будівлю.

На оприлюднених у мережі відео помітно, що у небо здіймається величезний стовп диму.

Для гасіння вогню планують залучити авіацію

Наразі на місці пожежі працюють бригади рятувальників. Видання Mash повідомляє, що Міністерство надзвичайних ситуацій попросило додаткові сили для боротьби з пожежею, зокрема авіацію та дорожні патрулі.

Правоохоронці вже перекрили 4 смуги на вулиці Лужнецька набережна.

Зверніть увагу! В Ужгороді пізно ввечері 18 червня спалахнула масштабна пожежа в мікрорайоні Шахта. За попередньою інформацією, там горів ромський табір поблизу тубдиспансеру.

У Москві виникла пожежа на складі піротехніки: дивіться відео

Займання сталося на вулиці Лужнецька набережна у Москві: дивіться карту