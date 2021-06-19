Пожару присвоили второй ранг сложности, площадь возгорания составляет 150 квадратных метров.

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В центре Москвы возник пожар

В центре российской столицы вечером 19 июня вспыхнул пожар.

На Лужнецкой набережной горит склад с пиротехнической продукцией, происходят множественные взрывы петард,

– рассказал очевидец.

По его словам, огонь распространился со склада и на соседнее здание.

На обнародованных в сети видео заметно, что в небо поднимается огромный столб дыма.

Для тушения огня планируют привлечь авиацию

Сейчас на месте пожара работают бригады спасателей. Издание Mash сообщает, что Министерство чрезвычайных ситуаций попросило дополнительные силы для борьбы с пожаром, в частности авиацию и дорожные патрули.

Правоохранители уже перекрыли 4 полосы на улице Лужнецкая набережная.

Обратите внимание! В Ужгороде поздно вечером 18 июня вспыхнул масштабный пожар в микрорайоне Шахта. По предварительной информации, там горел ромский лагерь вблизи тубдиспансера.

В Москве возник пожар на складе пиротехники: смотрите видео

Возгорание произошло на улице Лужнецкая набережная в Москве: смотрите карту