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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Масштабный пожар на Закарпатье горел магазин стройматериалов – видео

      39 Читати новину українською
      Пожар на Закарпатье / Фейсбук УГСЧС Закарпатья

      В Буштино на Закарпатье горел магазин строительных материалов. Огонь охватил площадь примерно 2000 квадратных метров. Пожар удалось локализовать.

      О масштабном пожаре, возникшем на улице Главной в поселке Буштино Тячевского района, сообщили в фейсбуке управления ГСЧС Закарпатской области.

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      Спасатели получили сообщение о пожаре 7 декабря в 12:36.

      Уже с прибытием на место первых пожарных расчетов выяснилось, что площадь пожара составляет около 2000 квадратных метров. Было принято решение привлечь дополнительные силы,
      – сообщили в управлении.

      В настоящее время пожар удалось локализовать. На месте происшествия работает восемь единиц техники и 35 спасателей, которые ликвидируют последствия пожара.

      На Закарпатье горел магазин стройматериалов: смотрите видео

       
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Пожар Новости Закарпатья
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