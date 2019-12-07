Масштабный пожар на Закарпатье горел магазин стройматериалов – видео

В Буштино на Закарпатье горел магазин строительных материалов. Огонь охватил площадь примерно 2000 квадратных метров. Пожар удалось локализовать.

О масштабном пожаре, возникшем на улице Главной в поселке Буштино Тячевского района, сообщили в фейсбуке управления ГСЧС Закарпатской области.

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Спасатели получили сообщение о пожаре 7 декабря в 12:36.

Уже с прибытием на место первых пожарных расчетов выяснилось, что площадь пожара составляет около 2000 квадратных метров. Было принято решение привлечь дополнительные силы,

– сообщили в управлении.

В настоящее время пожар удалось локализовать. На месте происшествия работает восемь единиц техники и 35 спасателей, которые ликвидируют последствия пожара.

На Закарпатье горел магазин стройматериалов: смотрите видео