Масштабна пожежа на Закарпатті: горів магазин будматеріалів – відео

У Буштино на Закарпатті горів магазин будівельних матеріалів. Вогонь охопив площу приблизно 2000 квадратних метрів. Пожежу вдалося локалізувати.

Про масштабну пожежу, що виникла на вулиці Головній у селищі Буштино Тячівського району, повідомили у фейсбуці управління ДСНС Закарпатської області.

Читайте також: Пожежа в коледжі Одеси: встановили особу третьої загиблої

Рятувальники отримали повідомлення про пожежу 7 грудня о 12:36.

Вже з прибуттям до місця перших пожежних розрахунків з'ясувалося, що площа пожежі становить близько 2000 квадратних метрів. Було ухвалено рішення залучити додаткові сили,

– повідомили в управлінні.

Наразі пожежу вдалося локалізувати. На місці події працює вісім одиниць техніки та 35 рятувальників, які ліквідовують наслідки пожежі.

На Закарпатті горів магазин будматеріалів: дивіться відео