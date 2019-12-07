Масштабна пожежа на Закарпатті: горів магазин будматеріалів – відео
У Буштино на Закарпатті горів магазин будівельних матеріалів. Вогонь охопив площу приблизно 2000 квадратних метрів. Пожежу вдалося локалізувати.
Про масштабну пожежу, що виникла на вулиці Головній у селищі Буштино Тячівського району, повідомили у фейсбуці управління ДСНС Закарпатської області.
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Рятувальники отримали повідомлення про пожежу 7 грудня о 12:36.
Вже з прибуттям до місця перших пожежних розрахунків з'ясувалося, що площа пожежі становить близько 2000 квадратних метрів. Було ухвалено рішення залучити додаткові сили,
– повідомили в управлінні.
Наразі пожежу вдалося локалізувати. На місці події працює вісім одиниць техніки та 35 рятувальників, які ліквідовують наслідки пожежі.
На Закарпатті горів магазин будматеріалів: дивіться відео