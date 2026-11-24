Об этом он рассказал в эфире 24 Канала. По его словам, каждый удар Сил обороны по территории государства-агрессора является законным правом на защиту, что напрямую спасает гражданское население. Операции направлены как на истощение российской экономики, так и на уничтожение военно-промышленных мощностей.

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Разрушение цепочек производства вражеского оружия

Удары по нефтегазовым и промышленным объектам существенно ограничивают финансовые возможности Москвы продолжать войну. Россия обменивает энергоресурсы не только на деньги, но и по бартеру на иностранные компоненты, необходимые для военной техники.

Кроме того, под прицелом находятся производственные и логистические цепочки оккупантов. Для сборки ракет или беспилотников требуется бесперебойное взаимодействие десятков заводов, поставляющих двигатели, корпуса и взрывчатые вещества.

Если за сутки можно изготовить, к примеру, 10 единиц реактивных "Шахедов", то когда мы на них воздействуем – не более трех. Если мы наносим удары по складам, где хранится готовая продукция, а также по самим пусковым установкам, то это значит, что количество средств воздушного нападения прямо пропорционально уменьшается– отметил Юрий Федоренко.

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Юрий Федоренко о том, как уничтожение вражеского потенциала спасает жизни украинцев: видео

Опровержение кремлевского мифа об "ответных ударах"

Военный также раскритиковал пропагандистские утверждения россиян о том, что массированные ракетные обстрелы якобы осуществляются "в ответ" на украинские атаки. Он напомнил, что в 2022–2023 годах, когда Киев еще не располагал дальнобойным вооружением для поражения целей на территории РФ, вражеские ракеты все равно непрерывно летели по украинским городам. Это свидетельствует о том, что террор захватчиков носит системный и безусловный характер.

Россия каждый раз заявляет, что проводит атаки якобы в ответ, по двум причинам. Во-первых, это попытка дестабилизировать ситуацию внутри Украины. Во-вторых, они знают международное право и понимают, что окажутся на скамье подсудимых. Рассмотрение судебных дел будет длиться годами, и враг пытается заранее подстелить себе солому перед международными институтами, рассказывая об ответных ударах– пояснил гость эфира.

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Он подчеркнул, что остановить российскую агрессию удастся лишь благодаря комплексному подходу: международным санкциям, укреплению системы ПВО, стойкости линии фронта и постоянному наращиванию украинского арсенала дальнобойного оружия.

Ранее сообщалось, что украинские дроны дальнего действия уже смогли вывести из строя более 40 % нефтепереработки государства-агрессора.