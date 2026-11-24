Про це він розповів в ефірі 24 Каналу. За його словами, кожен удар Сил оборони по території держави-агресорки є законним правом на захист, що безпосередньо рятує цивільне населення. Операції спрямовані як на виснаження російської економіки, так і на знищення військово-промислових потужностей.

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Руйнування ланцюжків виробництва ворожої зброї

Удари по нафтогазових та промислових об'єктах істотно обмежують фінансові можливості Москви продовжувати війну. Росія обмінює енергоресурси не лише на гроші, але й за бартером на іноземні компоненти, необхідні для військової техніки.

Крім того, під прицілом перебувають виробничі й логістичні ланцюжки окупантів. Для складання ракет чи безпілотників потрібна безперебійна співпраця десятків заводів, які постачають двигуни, корпуси та вибухові речовини.

Якщо за добу можна зробити, до прикладу, 10 одиниць реактивних "Шахедів", то коли ми на них впливаємо – не більше трьох. Якщо ми наносимо удари по складах, де зберігається готова продукція, а також по самих пускових установках, то це значить, що кількість засобів повітряного нападу рівно пропорційно зменшується– зазначив Юрій Федоренко.

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Юрій Федоренко про те, як знищення ворожого потенціалу рятує життя українців: відео

Спростування кремлівського міфу про "удари у відповідь"

Військовий також розкритикував пропагандистські твердження росіян про те, що масовані ракетні обстріли нібито здійснюються "у відповідь" на українські атаки. Він нагадав, що у 2022 – 2023 роках, коли Київ ще не володів далекобійним озброєнням для ураження цілей у РФ, ворожі ракети все одно безперервно летіли по українських містах. Це свідчить про те, що терор загарбників є базовим і безумовним.

Росія кожний раз каже, що атакує нібито у відповідь, з двох причин. Перше – це спроба дестабілізації ситуації всередині України. Друге – вони знають міжнародне право і розуміють, що опиняться на лаві підсудних. Розгляд судових справ триватиме роками, і ворог намагається заздалегідь підстелити собі соломку перед міжнародними інститутами, розповідаючи про удари у відповідь– пояснив гість ефіру.

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Він підкреслив, що зупинити російську агресію вдасться лише завдяки комплексному підходу: міжнародним санкціям, посиленню системи ППО, витривалості лінії фронту та постійному нарощуванню українського далекобійного арсеналу.

Раніше повідомлялося, що українські далекобійні дрони вже змогли вивести з ладу понад 40% нафтопереробки держави-агресорки.