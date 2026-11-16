Уражають на 3000 кілометрів: Тимочко заявив про системне знищення нафтопереробки Росії

Про планомірне випалювання ворожої інфраструктури розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі 24 Каналу.

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Уже не рекорд, а системна дальність

Коментуючи атаку українських безпілотників на нафтобазу в місті Азов Ростовської області, він підкреслив стратегічний характер подібних спеціальних операцій. Знищення об'єктів переробки поступово позбавляє противника головного фінансового потоку для ведення бойових дій.

Військовий звернув увагу на те, що нафтопереробка є ключовою бюджетоутворювальною сферою ворожої економіки. Саме з цих доходів агресор повністю фінансує збройну агресію.

Власне джерело надходжень російського бюджету потрібно знищувати і його будуть знищувати. За різними даними, понад 40% всієї нафтопереробної галузі росіян так чи інакше пошкоджено або взагалі непридатна для використання– наголосив Іван Тимочко.

Важливим успіхом сил безпеки також стало кардинальне збільшення радіуса ураження вітчизняних дронів. Якщо раніше поодинокі удари на наддалекі дистанції вважалися рекордами, то сьогодні це стало регулярною бойовою роботою.

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Збільшується зона уражень: вже 3 000 кілометрів стала не рекордна, а системна відстань, на яку ми починаємо вражати російські об'єкти дронами. Це ще не запрацювала на повну ракетна складова– зазначив голова Ради резервістів.

За його словами, невдовзі про себе має потужно заявити й вітчизняна балістика, яка має суттєву перевагу перед безпілотниками через значно більшу масу бойової частини.

Іван Тимочко про випалювання нафтопереробної інфраструктури Росії: відео

Виснаження логістики окупантів

До слова, раніше військові аналітики зазначали, що українські безпілотники змінили підхід до виконання завдань, спричиняючи до 15 осередків пожеж на кожному підприємстві.