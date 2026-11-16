В Азові після атаки горить нафтобаза

Відповідні кадри публікують місцеві жителі. Про це повідомляє телеграм-канал Exilenova+.

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Що відомо про пожежу?

В ніч на 16 листопада у місті Азов Ростовської області спалахнула пожежа. Після атаки зафіксували пожежу на місцевій нафтобазі.

Палає нафтобаза в Азорі: дивіться відео

Місцеві жителі також повідомляють, що горить газорозподільна станція (ГРС).

В Азові різко стало світло: дивіться відео

Пожежа у Ростовській області / Exilenova+

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Наслідки атаки на Ростовську область: дивіться відео

Також у російському Нижньокамську в Татарстані 15 листопада безпілотники атакували нафтохімічний завод "Нижнекамскнефтехим". Підприємство має важливе значення для російської хімічної промисловості, адже виготовляє матеріали, які використовують у багатьох галузях економіки.