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В Азове после атаки горит нефтебаза

Даниил Жоров
В Азове горит нефтебаза

В Азове горит нефтебаза / Exilenova+

В понедельник, 16 ноября 2026 года, в Ростовской области произошел пожар. В результате атаки загорелась нефтебаза в городе Азов.

Соответствующие кадры публикуют местные жители. Об этом сообщает телеграм-канал Exilenova+.

 
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Что известно о пожаре?

В ночь на 16 ноября 2026 года в городе Азов Ростовской области вспыхнул пожар. После атаки был зафиксирован пожар на местной нефтебазе.

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Местные жители также сообщают, что горит газораспределительная станция (ГРС).

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Пожар в Ростовской области / Exilenova+

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Также в российском Нижнекамске в Татарстане 15 ноября беспилотники подвергли атаке нефтехимический завод "Нижнекамскнефтехим". Предприятие имеет важное значение для российской химической промышленности, ведь оно производит материалы, которые используются во многих отраслях экономики.

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