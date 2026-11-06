Не поодинокі удари, а суцільне згарище: експерт про нову тактику атак на російські НПЗ

Про масштабні наслідки системних атак в ефірі 24 Каналу розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.

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Колапс логістики та тіньового флоту Росії

За його словами, визнання окупаційною владою Ростовської області загрози колапсу портів у Ростові-на-Дону, Таганрозі та Азові стало прямим результатом роботи Сил безпілотних систем. Ворог намагався обійти блокаду чорноморських портів через позапортову перевалку нафти в районі Керченської протоки за допомогою суден типу "річка-море".

Близько чотирьох сотень одиниць оцих "річка-море" були ушкоджені або знищені силами безпілотних систем. Таким чином, колапс і корозія російської експортної тіньової машини пішли вглиб через Азов туди на Дон– підкреслив Павло Лакійчук.

Аналіз Павла Лакійчука про масштабні наслідки атак на російські НПЗ: відео

Як змінилася тактика ударів по нафтопереробці

Паралельно українські захисники методично послаблюють російську нафтопереробну галузь. Станом на кінець вересня з 38 ключових російських підприємств 15 були повністю виведені з ладу, а ще 12 помітно скоротили виробництво пального.

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Дефіцит ресурсів, що виник, безпосередньо впливає на спроможності ворога на полі бою. Російське військове командування вже змушене видавати накази про обмеження певних наступальних дій саме через гостру нестачу пально-мастильних матеріалів.

Крім того, застосування нових систем наведення докорінно змінило схему повітряних атак. Якщо раніше дрони завдавали поодиноких точкових ударів по основних установках, то тепер на кожному заводі фіксують від 10 до 15 точок загоряння: вогонь одночасно охоплює технологічні вузли та місткі сховища з готовою продукцією.

Зокрема, вранці 6 листопада в Краснодарському краї після влучання безпілотників палав Афіпський НПЗ.