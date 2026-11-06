У Росії палають Афіпський НПЗ і склад компанії Ozon, – монітори

На території регіону оголосили повітряну тривогу. Спершу через – загрозу ударних безпілотників, а згодом і через ракети. Про це повідомляють моніторингові канали Exilenova+ та Supernova.

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Які цілі могли бути атаковані в Краснодарському краї?

Під ранок вибухи лунали в Краснодарі. Припускають, що дрони атакували Афіпський НПЗ, розташований приблизно за 18 – 20 кілометрів на південний захід від Краснодара.

Дим від пожежі, який спалахнув на території заводу, простягнувся на кілька кілометрів.

Дим від Афіпського НПЗ видно і в Краснодарі / Фото з мережі

Довідка: Афіпський НПЗ – одне з великих нафтопереробних підприємств Краснодарського краю. За рік воно переробляє 6,25 мільйона тонн нафти на рік. Завод виробляє, зокрема, дизель, бензинові компоненти та задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

У Росії горять черговий НПЗ склад Ozon / Фото з мережі

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Крім того, гучно було в Адигеї. Там, за даними моніторів, під ударом міг опинитися склад компанії Ozon. Його вже атакували два дні тому.

У Краснодарі виникли пожежі: дивіться відео

Україна змінила тактику ударів по НПЗ

Українські військові вже кілька днів поспіль атакують по одному російському НПЗ на добу. Водночас змінився характер ударів: якщо раніше на підприємствах виникало 1 – 2 осередки пожежі, то тепер їх може бути 5 – 6.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

За його словами, це може свідчити про зміну тактики Сил оборони, які почали спрямовувати більше дронів на один завод.

Інша можлива причина – проблеми російської ППО, частину якої могли перекинути для захисту Москви.

Ступак також припустив, що через масштабніші пошкодження ремонт російських НПЗ тепер може тривати не півтора – два тижні, а до п'яти – шести тижнів.