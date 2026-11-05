Влучань стало більше: Україна змінила тактику ударів по російських НПЗ

Про це в ефірі 24 Каналу розповів колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак. За його словами, Сили оборони вже більш ніж 3 роки атакують російські НПЗ. І зараз можна побачити, як змінилися ці атаки.

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Що змінилося в останніх атаках на російські НПЗ?

Як наголосив Ступак, якщо раніше після повітряних атак на російських об'єктах фіксували лише 1 – 2 осередки займання, то тепер їхня кількість часто сягає 5 – 6 на одному підприємстві.

Останні рази я нараховував по 5 – 6 осередків. І це справді величезні хмари диму. Такої кількості уражень одного НПЗ раніше не спостерігав– зазначив Ступак.

Ступак прокоментував нещодавні атаки на російські НПЗ: дивіться відео 24 Каналу

Тут можуть бути дві причини. Або Сили оборони України змінили свій підхід та збільшили кількість дронів, які летять по одному нафтопереробному заводу. Або ж у росіян посилилися проблеми з протиповітряною обороною. Це також можливо, адже ворог посилює ППО біля Москви та може забирати її з інших локацій.

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Терміни відновлення НПЗ, гадаю, тепер становитимуть не півтора – два тижні. Це вже може бути навіть і до 5 – 6 тижнів– сказав Ступак.

Нагадаємо, в ніч на 5 листопада дрони масовано вдарили по НПЗ в Рязані. Відомо, що там сталося щонайменше 6 прильотів. Також там атакували логістичний склад Wildberries.