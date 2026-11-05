Попаданий стало больше: Украина изменила тактику ударов по российским НПЗ

Об этом в эфире 24 Канала рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак. По его словам, Силы обороны уже более 3 лет атакуют российские НПЗ. И сейчас можно увидеть, как изменились эти атаки.

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Что изменилось в последних атаках на российские НПЗ?

Как подчеркнул Ступак, если раньше после воздушных атак на российских объектах фиксировали лишь 1–2 очага возгорания, то теперь их количество часто достигает 5–6 на одном предприятии.

В последние разы я насчитывал по 5–6 очагов. И это действительно огромные облака дыма. Такого количества поражений одного НПЗ раньше не наблюдал– отметил Ступак.

Ступак прокомментировал недавние атаки на российские НПЗ: смотрите видео 24 Канала

Здесь могут быть две причины. Либо Силы обороны Украины изменили свой подход и увеличили количество дронов, летящих на один нефтеперерабатывающий завод. Либо у россиян усугубились проблемы с противовоздушной обороной. Это также возможно, ведь враг усиливает ПВО вблизи Москвы и может перебрасывать силы с других локаций.

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Сроки восстановления НПЗ, полагаю, теперь составят не полторы-две недели. Это уже может быть даже до 5 – 6 недель– сказал Ступак.

Напомним, в ночь на 5 ноября дроны нанесли массированный удар по НПЗ в Рязани. Известно, что там произошло не менее 6 прилетов. Также там атаковали логистический склад Wildberries.