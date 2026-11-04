У Росії дрони атакували логістичний центр Ozon: спалахнула пожежа

Про це повідомляють ASTRA та російські пропагандистські ЗМІ.

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Що відомо про наслідки атаки

За інформацією компанії, усіх працівників логістичного центру оперативно евакуювали. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Через атаку Ozon тимчасово припинив приймати поставки від продавців до пошкодженого комплексу.

Товари, які вже прямують до логістичного центру, перенаправлять на інші об'єкти. Крім того, товари, що зберігалися в атакованому комплексі, приберуть із каталогу маркетплейсу. Замовлення, які не вдасться виконати з інших складів, скасують.

Водночас у компанії, зігдно з оприллюдненою інформацією, запевнили, що покупці нібито можуть оформлювати замовлення у звичайному режимі. Їх комплектуватимуть в інших логістичних центрах і надалі доставлятимуть клієнтам.

Не перші втрати ритейлера

Систематичні атаки на складські об'єкти в Росії вже обернулися для компанії колосальними проблемами. Раніше маркетплейс зафіксував понад 30 мільярдів рублів збитків через удари безпілотників по 11 своїх логістичних центрах.

До речі, нагадаємо, що 24 жовтня дрони уразили логістичний центр Ozon у російському Омську. Унаслідок влучання на території розподільчого комплексу в логопарку "Солнечный" тоді спалахнула масштабна пожежа.