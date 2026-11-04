В России дроны атаковали логистический центр Ozon: вспыхнул пожар

Дроны атаковали логистический центр Ozon / Коллаж 24 Канала
В российском Адыгейске в ночь на 4 ноября беспилотники атаковали логистический центр маркетплейса Ozon. В результате удара на территории комплекса возник пожар.
Об этом сообщают ASTRA и российские пропагандистские СМИ.
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Что известно о последствиях атаки
По информации компании, всех сотрудников логистического центра оперативно эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал. В связи с атакой Ozon временно приостановил прием поставок от продавцов в поврежденный комплекс.
Товары, которые уже направляются в логистический центр, будут перенаправлены на другие объекты. Кроме того, товары, хранившиеся в подвергшемся атаке комплексе, будут удалены из каталога маркетплейса. Заказы, которые не удастся выполнить с других складов, будут отменены.
В то же время в компании, согласно обнародованной информации, заверили, что покупатели якобы могут оформлять заказы в обычном режиме. Их будут комплектовать в других логистических центрах и в дальнейшем доставлять клиентам.
Не первые потери ритейлера
Систематические атаки на складские объекты в России уже обернулись для компании колоссальными проблемами. Ранее маркетплейс зафиксировал более 30 миллиардов рублей убытков из-за " удары беспилотников " по 11 своим логистическим центрам.
Кстати, напомним, что 24 октября дроны поразили логистический центр Ozon в российском Омске. В результате попадания на территории распределительного комплекса в логопарке "Солнечный" тогда вспыхнул масштабный пожар.
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