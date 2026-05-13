Такое было впервые: из-за массированной атаки на Закарпатье Словакия закрывала границу с Украиной

Во время массированной атаки, которую российские войска осуществили днем 13 мая, Словакия временно закрывала границу с Украиной из-за угрозы БпЛА.

Об этом сообщает Финансовая администрация страны и издание Aktuality.

Читайте также Россия наносит массированный удар по Украине посреди дня: все о взрывах и последствиях вражеского террора

Почему на Закарпатье перекрывали границу?

Словакия временно приостанавливала работу всех пунктов пропуска на границе с Украиной из-за российской атаки: на этот раз "Шахеды" долетели до западных областей, в частности в Закарпатье.

Из соображений безопасности все пункты пропуска на границе с Украиной сегодня закрыты примерно с 15:00 до дальнейшего уведомления. Мы будем информировать вас о дальнейшем развитии событий,

– говорится в официальном заявлении.

Журналист Виталий Глагола также сообщил, что из-за внезапного закрытия границы десятки людей застяргли в "серой зоне" перехода, а возле КПП образовались большие очереди.

Очереди на границе со Словакией: смотрите видео

Стоит отметить, что после 16:00 в Ужгороде, который расположен вплотную к границе, действительно слышали взрывы – город впервые с начала полномасштабной войны подвергся российскому обстрелу. По предварительной информации, один из дронов попал в объект критической инфраструктуры в районе микрорайона Дравцы.

Уже в 16:47 работа пунктов пропуска возобновилась.

Ситуацию также прокомментировал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает "РБК-Украина". Он пояснил, что из-за воздушной тревоги на Закарпатье и появления вражеских воздушных целей контрольные службы в пределах области принимали решение о безопасности людей.

По его словам, ограничения действовали около часа, после чего пункты пропуска вернулись к обычному режиму работы.

Демченко отметил, что инициатором таких мероприятий сначала выступила украинская сторона, а впоследствии аналогичные решения приняла и Словакия. Стоит также отметить, что подобные меры безопасности на территории Закарпатской области применили впервые.

Важно! Оперативно о тревогах, угрозу БпЛА и баллистики для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмм-канале.

Что известно о вражеской массированной атаке?

По данным Воздушных сил ВСУ, 13 мая в течение дня враг запустил по Украине 753 ударные беспилотники различных типов: "Шахеды", в частности реактивные, "Гербера", "Италмас", имитаторы типа "Пародия".

С учетом ночной атаки, во время которой противник атаковал 139-ю дронами, всего за сутки по Украине ударили 892 беспилотниками.

Попадания фиксировали в Закарпатье, на Львовщине, на Волыни, во Франковске, Ровенской, Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой, Днепровской, Кировоградской, Запорожской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Черкасской, Харьковской, Херсонской областях.

На массированную атаку впервые отреагировал премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Он заявил, что правительство Венгрии решительно осуждает нападение России на Закарпатье.

Кроме этого, глава МИД страны Анита Орбан впервые вызвала российского посла из-за атаки "Шахедов" и впоследствии сообщила, что он должен приехать утром 14 мая.