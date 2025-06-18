Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский, заметив, что мы не только совершенствуемся, но и миксуем различные виды оружия. Между тем российские технологии уже исчерпываются.

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Новые решения для сбивания российских "Шахедов"

По словам военного эксперта, наша страна делает все возможное, чтобы нарастить собственный ударный потенциал и не стоит на месте. Так, мы используем нестандартные средства поражения российских целей, миксуя различные виды сбивания и оружие. Например, взаимодействие мобильных групп и ЗРК Gepard.

Кроме этого, большое количество вражеских дронов и ракет сбивает авиация. Украинские пилоты имеют возможность тренироваться и сбивать цели из разного оснащения (ракетного и артиллерийского), например, с F-16.

Сначала мы не имели возможности сбивать "Шахеды", потом научились и они стали дешевые. Противник усовершенствовал технические возможности и поднял их на высоту, используя так называемую баллистическую траекторию. Это сделало сбивание нашими традиционными методами сложным. Однако мы выработали плотные боевые порядки мобильно-огневых групп,

– подчеркнул он.

Впоследствии оккупанты начали атаковать "Шахедами" методом стаи. Для этого Украина нашла новый способ противодействия – усиление комплексов РЭБ, которые фактически задавляют российские дроны.

Заметьте! В то же время глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан сообщил, что РЭБ уже теряет эффективность для сбивания дронов, поэтому Украина разрабатывает "дроновый щит". Однако для него нужны средства.

Более того, мы начали использовать кинетические дроны, которые уничтожают вражеский объект в воздухе. То есть это не подбитие "Шахедов", которые после этого падают на землю и могут вызвать разрушения, взорвавшись.

"Однако противник тоже совершенствуется. Что нас спасает? Россияне не могут развивать "Шахеды" бесконечно, по потенциалу они находятся на верхней планке. Например, они получили реактивные двигатели, но это затрудняет маневрирование", – добавил Грабский.

Напомним, что в ночь на 17 июня враг выпустил 472 ракеты и дроны. Силы ПВО обезвредили 428 средств. 262 были сбиты огневыми средствами, 166 – локально потеряны.