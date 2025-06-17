В Воздушных силах отметили, что основным направлением атаки был Киев. В столице есть многочисленные жертвы и разрушения домов, передает 24 Канал.

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Чем ударила Россия

Военные уточнили, чем именно и в каком количестве избивали кафиры по Украине ночью. Так, враг атаковал:

440 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям. "Шахедов" из них около 280;

2 аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал";

16 крылатыми ракетами Х-101 из самолетов стратегической авиации;

4 крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря;

9 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из самолетов тактической авиации;

1 противорадиолокационной ракетой Х-31П.

По предварительным данным, по состоянию на 10:00 противовоздушной обороной обезврежено 428 средств воздушного нападения противника, 262 сбиты огневыми средствами, 166 – локационно потеряны.

239 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 163 – локационно утраченные/подавленные РЭБ;

2 аэробалистические Х-47 М2 "Кинжал" (1 локационно потеряна);

15 крылатых ракет Х-101;

8 управляемых авиационных ракет Х-59/69 (1 – локационная потерянная);

1 противорадиолокационная ракета Х-31П (локационная потерянная).

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, падение обломков – в 34 локациях.