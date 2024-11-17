К сожалению, не обошлось и без жертв и пострадавших. Какие последствия российской атаки в разных городах Украины – рассказывает 24 Канал.

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Последствия атаки в Одесской области

В результате обстрела Одесской области вспыхнули пожары в 3 частных жилых домах, еще 4 дома – подверглись разрушениям.

В результате атаки пострадал 1 подросток. Также психологи оказали помощь местным жителям, которые были в эпицентре атаки. Также спасатели нашли собаку, которая потерялась во время взрывов. Сейчас домашнего любимца передали владельцам.

Последствия атаки в Одесской области – больше в галерее

На Прикарпатье – пожар на объекте критической инфраструктуры

В Ивано-Франковской области враг ударил по объекту критической инфраструктуры. В результате атаки вспыхнул масштабный пожар.

Сейчас возгорание удалось ликвидировать.

Пожар на Прикарпатье – больше в галерее

На Ровненщине также ударили по инфраструктурному объекту

Россияне атаковали и инфраструктурный объект в Ровненской области. Там также вспыхнул пожар, который уже удалось ликвидировать. В результате попадания повреждены два жилых здания, жертв и пострадавших, к счастью, нет.

Последствия атаки на Ровненщине – больше в галерее

На Львовщине есть погибшие после атаки

Серьезные повреждения и разрушения есть и на Львовщине. Так, результате падения обломков вражеской ракеты в Шептицком районе погибла 66-летняя местная жительница. Еще трое мужчин в возрасте 55, 68 и 69 лет получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. Кроме этого, разрушено и повреждено 20 гаражных помещений.

Львовщина оправляется после атаки – больше в галерее

Били россияне и по инфраструктуре Винницкой области

Российские войска 17 ноября атаковали и критическую инфраструктуру Винницкой области. Также повреждения получили другие объекты гражданской инфраструктуры в нескольких районах области. К счастью, люди не пострадали.

Зафиксировано повреждение объектов критической инфраструктуры, семь гражданских сооружений, среди которых учебные заведения, жилой многоквартирный дом и гаражи. Существенные разрушения нанесены базе академической гребли ДЮСШ. Также повреждены два гражданских автомобиля.

Винницкая область после вражеской атаки – больше в галерее

Напомним, что 17 ноября Россия нанесла один из самых массированных ударов. Всего враг запустил 120 ракет и 90 БПЛА типа "Шахед".