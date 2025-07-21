О главных событиях 1244 дня полномасштабного вторжения России в Украину, ситуации на фронте и в тылу, а также заявлениях мировых политиков – читайте в материале 24 Канала.

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Главные события 21 июля