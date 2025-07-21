О главных событиях 1244 дня полномасштабного вторжения России в Украину, ситуации на фронте и в тылу, а также заявлениях мировых политиков – читайте в материале 24 Канала.
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Главные события 21 июля
В ночь на 21 июля враг совершил 12 ударов по Харькову. Для атаки россияне применили дроны типа Shahed и "Герань-2". После первых ударов в городе возник масштабный пожар. Позже один из "прилетов" зафиксировали возле многоэтажки. В результате обстрела поврежден жилой комплекс: выбиты окна, повреждено дорожное покрытие, трамвайные пути и электросети. Информации о пострадавших пока нет. СМИ со ссылкой на источники сообщают, что СБУ и ОГП проводят серию обысков в разных регионах Украины. Детективам инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с Россией, коррупционные действия в интересах олигархов и тому подобное. По предварительной информации, зафиксированы факты неофициального влияния российских спецслужб на детективов НАБУ. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что этой ночью была самая масштабная атака на город с начала полномасштабного вторжения. По его словам, оккупанты нанесли удар ракетами и "Шахедами". В результате обстрела повреждена инфраструктура в трех селах громады, сейчас уточняются масштабы разрушений. Также в одном из населенных пунктов есть пострадавшие, предварительно – в легком состоянии. Виталий Кличко сообщил, что во время ночной атаки была повреждена наземная часть станции метро "Лукьяновская". По данным КГГА, подземные помещения остались неповрежденными, пожара на станции также нет. Из-за повреждения "Лукьяновская" временно закрыта для пассажиров на вход и выход, но одновременно работает как укрытие. О возобновлении работы станции будет сообщено дополнительно. В результате массированной вражеской атаки в Киеве погиб один человек. Сейчас спасатели продолжают работу на местах ударов.
Россия 12 раз ударила по Харькову этой ночью
СБУ и ОГП проводят спецоперацию по нейтрализации российского влияния на НАБУ
Под ударом оказался Ивано-Франковск
В Киеве во время обстрела пострадала станция метро "Лукьяновская"
Российские войска массированно атаковали Киев
В ночь на 21 июля враг совершил 12 ударов по Харькову. Для атаки россияне применили дроны типа Shahed и "Герань-2".
После первых ударов в городе возник масштабный пожар. Позже один из "прилетов" зафиксировали возле многоэтажки. В результате обстрела поврежден жилой комплекс: выбиты окна, повреждено дорожное покрытие, трамвайные пути и электросети.
Информации о пострадавших пока нет.
СМИ со ссылкой на источники сообщают, что СБУ и ОГП проводят серию обысков в разных регионах Украины. Детективам инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с Россией, коррупционные действия в интересах олигархов и тому подобное.
По предварительной информации, зафиксированы факты неофициального влияния российских спецслужб на детективов НАБУ.
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что этой ночью была самая масштабная атака на город с начала полномасштабного вторжения.
По его словам, оккупанты нанесли удар ракетами и "Шахедами". В результате обстрела повреждена инфраструктура в трех селах громады, сейчас уточняются масштабы разрушений.
Также в одном из населенных пунктов есть пострадавшие, предварительно – в легком состоянии.
Виталий Кличко сообщил, что во время ночной атаки была повреждена наземная часть станции метро "Лукьяновская". По данным КГГА, подземные помещения остались неповрежденными, пожара на станции также нет.
Из-за повреждения "Лукьяновская" временно закрыта для пассажиров на вход и выход, но одновременно работает как укрытие. О возобновлении работы станции будет сообщено дополнительно.
В результате массированной вражеской атаки в Киеве погиб один человек.
Сейчас спасатели продолжают работу на местах ударов.