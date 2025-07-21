О главных событиях 1244 дня полномасштабного вторжения России в Украину, ситуации на фронте и в тылу, а также заявлениях мировых политиков – читайте в материале 24 Канала.

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Главные события 21 июля

07:52, 21 июля

Россия 12 раз ударила по Харькову этой ночью

В ночь на 21 июля враг совершил 12 ударов по Харькову. Для атаки россияне применили дроны типа Shahed и "Герань-2".

После первых ударов в городе возник масштабный пожар. Позже один из "прилетов" зафиксировали возле многоэтажки. В результате обстрела поврежден жилой комплекс: выбиты окна, повреждено дорожное покрытие, трамвайные пути и электросети.

Информации о пострадавших пока нет.

07:50, 21 июля

СБУ и ОГП проводят спецоперацию по нейтрализации российского влияния на НАБУ

СМИ со ссылкой на источники сообщают, что СБУ и ОГП проводят серию обысков в разных регионах Украины. Детективам инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с Россией, коррупционные действия в интересах олигархов и тому подобное.

По предварительной информации, зафиксированы факты неофициального влияния российских спецслужб на детективов НАБУ.

07:46, 21 июля

Под ударом оказался Ивано-Франковск

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что этой ночью была самая масштабная атака на город с начала полномасштабного вторжения.

По его словам, оккупанты нанесли удар ракетами и "Шахедами". В результате обстрела повреждена инфраструктура в трех селах громады, сейчас уточняются масштабы разрушений.

Также в одном из населенных пунктов есть пострадавшие, предварительно – в легком состоянии.

07:45, 21 июля

В Киеве во время обстрела пострадала станция метро "Лукьяновская"

Виталий Кличко сообщил, что во время ночной атаки была повреждена наземная часть станции метро "Лукьяновская". По данным КГГА, подземные помещения остались неповрежденными, пожара на станции также нет.

Из-за повреждения "Лукьяновская" временно закрыта для пассажиров на вход и выход, но одновременно работает как укрытие. О возобновлении работы станции будет сообщено дополнительно.

07:40, 21 июля

Российские войска массированно атаковали Киев

В результате массированной вражеской атаки в Киеве погиб один человек.

  • В Шевченковском районе в результате попадания обломков БпЛА загорелся балкон на первом этаже жилой десятиэтажки.
  • В Днепровском районе вспыхнули торговые сооружения. Пожар ликвидирован на площади 500 квадратных метров.
  • В Дарницком районе возникли пожары на территории гаражного кооператива и в дошкольном учебном заведении. Спасатели ликвидировали возгорание.
  • В Святошинском районе из-за падения обломков БпЛА загорелись гаражи.

Сейчас спасатели продолжают работу на местах ударов.