В результате атаки 25 мая есть погибшие и раненые. Оккупанты и в дальнейшем будут терроризировать украинцев, передает 24 Канал.

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Пока Запад наблюдает, Россия действует

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что в результате безнаказанности со стороны Запада, Россия не собирается прекращать массированные атаки. Он указал на то, что в информационном поле россиян есть сигналы о подготовке повторных комбинированных ударов по Украине.

"Только на Запад информационно россияне транслируют сигналы желания мира", – отметил Коваленко.

Отметим, что Дональд Трамп проявляет терпение к Владимиру Путину, хотя тот не демонстрирует желания идти на мирное соглашение с Украиной. Более того, президент США делает вид будто верит в то, что диктатор хочет закончить войну. Именно поэтому он якобы воздерживается от усиления давления на Россию. Мол, чтобы не навредить мирному процессу. Как видим, Кремль активно пользуется этой пассивной позицией Вашингтона, чтобы в дальнейшем удовлетворять свои преступные амбиции в отношении Украины.