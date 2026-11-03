Россия подвергла Украину массированной атаке с использованием ракет и дронов: что известно о последствиях в областях

В ночь на 3 ноября российские войска нанесли авиационный удар по Немышлянскому району Харькова. Попадание зафиксировано в проходе между корпусами больницы; также повреждения получили другие медицинские учреждения и жилые дома. В

всего пострадали 73 человека, среди них пациенты, медики и жители близлежащих домов.

По данным следствия, удар был нанесен примерно в 03:20. В зданиях больницы выбило окна, поврежден фасад и отдельные отделения. Также были повреждены еще одно медицинское учреждение, лаборатория, окна 10 многоквартирных домов и 13 автомобилей.

У большинства пострадавших диагностировали острую стрессовую реакцию. Правоохранители изъяли обломки боеприпаса, который предварительно идентифицируют как авиабомбу ФАБ-250 с модулем управления УМПК-5Р. Харьковская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военного преступления.