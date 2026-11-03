Россия подвергла Украину массированной атаке с использованием ракет и дронов: что известно о последствиях в областях

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Каковы последствия атаки 3 ноября?
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Хронология событий
В результате атаки российских войск на Днепр были повреждены здания амбулатории центра медико-санитарной помощи и одной из городских больниц.
В больнице находились на лечении почти 100 человек. Никто из пациентов и медицинских работников не пострадал. Сейчас пациентов перевозят в другие больницы.
В Харькове в результате российского удара по больнице пострадали 73 человека
В ночь на 3 ноября российские войска нанесли авиационный удар по Немышлянскому району Харькова. Попадание зафиксировано в проходе между корпусами больницы; также повреждения получили другие медицинские учреждения и жилые дома. В
всего пострадали 73 человека, среди них пациенты, медики и жители близлежащих домов.
По данным следствия, удар был нанесен примерно в 03:20. В зданиях больницы выбило окна, поврежден фасад и отдельные отделения. Также были повреждены еще одно медицинское учреждение, лаборатория, окна 10 многоквартирных домов и 13 автомобилей.
У большинства пострадавших диагностировали острую стрессовую реакцию. Правоохранители изъяли обломки боеприпаса, который предварительно идентифицируют как авиабомбу ФАБ-250 с модулем управления УМПК-5Р. Харьковская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военного преступления.
Последствия ударов по Киевской области
В результате массированной комбинированной атаки противника в Киевской области зафиксированы повреждения в двух районах.
В Вышгородском и Броварском районах возникли пожары в складских зданиях. Спасатели оперативно ликвидировали возгорания.
Также в Броварском районе повреждены три частных жилых дома и хозяйственное сооружение. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
На местах работают оперативные службы, устраняя последствия вражеской атаки.
Россия совершила атаку на ДТЭК в Одесской области
В полночь российские войска нанесли повторный удар по энергетическому объекту ДТЭК на юге Одесской области. Объект получил значительные повреждения.
Повреждения энергооборудования привели к перебоям с электроснабжением. Восстановление разрушенного оборудования займет время.
Энергетики приступили к работам сразу же, как только ситуация стала безопасной. Специалисты прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение потребителей.
В компании отметили, что за последние два месяца этот объект ДТЭК неоднократно попадал под российские обстрелы.
Помимо энергетической инфраструктуры, повреждения получили административные здания, складские помещения и производственные цеха предприятия пищевой промышленности. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.
По состоянию на 8 утра число раненых в результате атаки российских войск на Днепр возросло до 15. Трое мужчин находятся в тяжелом состоянии.
Поисково-спасательную операцию затрудняет постоянная угроза повторных ударов. Опасность для Днепра сохраняется. Оставайтесь в безопасных местах.
В результате ночной атаки на Ровенскую область была повреждена одна из подстанций "Укрэнерго".
В ходе ночной вражеской атаки в Броварах было повреждено одно из местных предприятий и несколько частных домов.
Масштабы повреждений и количество домовладений в настоящее время устанавливаются. На месте работает комиссия, по результатам обследования будет оказана вся необходимая помощь.
Предварительно, обошлось без пострадавших.
Энергетика Житомирской области также пострадала
Российские войска провели атаку на энергетическую инфраструктуру Житомирской области. По состоянию на утро 3 ноября без электроснабжения остались около 130 населенных пунктов – это более 180 тысяч абонентов.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
В Винницкой области нет света из-за атаки
Из-за повреждений энергетических объектов и линий электропередач большая часть населенных пунктов Винницкой области осталась без света.
В области действуют графики почасовых отключений электроэнергии.
Ночью в воздушное пространство Львовской области проникли два российских беспилотника. Силы противовоздушной обороны уничтожили обе цели.
По предварительной информации, люди не пострадали. Последствия атаки уточняются.
Удар по Херсонской области, есть раненые
В течение суток российские военные провели атаки на населенные пункты Херсонской области с помощью дронов, авиации и артиллерии. Под обстрелами оказались, в частности, Херсон, Антоновка, Белозерка, Берислав, Садовое, Станислав и другие населенные пункты.
Оккупанты наносили удары по критической и социальной инфраструктуре, а также по жилым кварталам. Повреждены семь частных домов, магазин, вышка мобильной связи и автомобиль.
В результате российской агрессии ранения получили семь человек.
Черкасская область приходит в себя после атак
По оперативным данным, с утра 2 ноября силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили в области российскую ракету и 29 беспилотников.
В то же время атака привела к последствиям для гражданской инфраструктуры. В Черкассах вражеский БПЛА попал в частный сектор: повреждены как минимум четыре жилых дома, медики оказали помощь двум пострадавшим.
В Слободской общине Черкасского района дрон попал в частный дом, после чего возник пожар, который оперативно потушили. В Звенигородском районе беспилотники провели атаку на территорию недействующего предприятия, также повреждены линии электропередач.
Последствия атаки / Черкасская ОГА
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Россия нанесла удар по Харьковской области
Из-за российских ударов по объектам инфраструктуры, обеспечивающим жизнедеятельность Харькова и области, в городе частично приостановили теплоснабжение и подачу горячей воды.
Профильные службы работают над восстановлением услуг. Кроме того, из-за нестабильного напряжения в электросетях возможны отклонения от графика движения поездов метро.
Также временно приостановлено движение части наземного электротранспорта. Не курсируют троллейбусы № 13, 20, 34 и 57, а трамваи № 16 и 16А изменили маршрут. Маршруты троллейбусов № 13 и 34 временно обслуживают автобусы.
Последствия атаки в Хмельницкой области
В Шепетовском районе российские беспилотники провели атаку на жилой квартал. Повреждены крыша многоквартирного дома и две квартиры в нем, два легковых автомобиля, а также окна дома напротив. Пострадавших нет.
Под атаку попал и Днепр. Там повреждены объекты инфраструктуры, жилые дома и административные здания. По словам мэра Бориса Филатова, в Самарском районе зафиксированы попадания по ТЭЦ, жилому кварталу и отделению полиции, также повреждена больница.
По обновленной информации городских властей, в результате утренней атаки ранения получили пять человек. Все они находятся в больнице, двое мужчин в возрасте 80 и 81 года – в тяжелом состоянии.
Днепр оказался под атакой / Александр Ганжа
Враг совершил атаку на Днепропетровскую область, есть раненые
Днепропетровская область этой ночью подверглась более чем 20 российским атакам. Враг наносил удары ракетами и беспилотниками по четырем районам области.
В Криворожье российские войска провели атаку на инфраструктурный объект с использованием баллистических и крылатых ракет. По предварительной информации, обошлось без погибших и пострадавших.
Под ударом оказалась и Никопольщина: враг совершил атаку на Никополь, Марганецкую, Покровскую, Мировскую, Петропавловскую, Николаевскую и Червоногригоровскую общины. Повреждены частный дом, предприятие и складское помещение, ранения получили четверо человек.
В Николаевской общине Синельниковского района произошел пожар.
Россияне нанесли удары по объектам критически важной инфраструктуры в Днепре и Криворожском районе.
Харьков. Один из ударов пришелся по медицинскому учреждению в Немишлянском районе. В результате российского удара по медицинскому учреждению пострадали четыре человека. Само здание получило серьезные повреждения
В связи с массированными ударами России по Украине Польша задействовала силы и средства противовоздушной обороны, сообщает Оперативное командование УГО Вооруженных сил Польши.
В Харькове и Днепре продолжают раздаваться взрывы
В Днепре прогремел повторный взрыв
В Харькове прогремела серия взрывов.
Город подвергается комбинированному удару с применением баллистического оружия и КАБ, сообщил мэр Терехов.
В Днепре прогремел взрыв
В Винницкой области были слышны звуки взрывов
В ВС сообщили об угрозе применения баллистического оружия.
В Хмельницком и в Ровно слышны звуки взрывов.
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